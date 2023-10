La Russa non perdona “Report” | «Hanno detto cose schifose e hanno violato la tomba di mio padre»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ignazio Larincara le sue accuse contro “” e si scaglia ancora contro la trasmissione di Raitre andata in onda domenica nella quale è stata ricostruita la saga della sua famiglia ipotizzando legami malavitosi e affari poco chiari, con la “violazione” del loculo che ospita le spoglie di Antonino La Russ. “ripreso ladi mioe comefatto a entrare nella cappella lo devo ancora capire, che è chiusa a chiave” e “accusandolo di aver chiesto i voti a un bandito di Caltanissetta per avere i voti per Forza Italia, miopiuttosto si sparava pur di non chiedere i voti per Forza Italia… se c’era una cosa del genere ti pare che la magistratura almeno un fascicoletto non lo aprisse, che non lo interrogasse, ...