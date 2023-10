La Russa | che sfogo contro Report | “Vergognatevi | calunniatori”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Non si è fatto assolutamente attendere la risposta da parte di Ignazio Lanei confronti del programma targato Rai, ‘’: il presidente del Senato non le manda a dire E’ arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In questo caso quella che ha fatto davvero infuriare Ignazio La. L’attuale presidente del Senato, infatti, non le ha mandate assolutamente a dire al noto programma della Rai, ‘‘, ovvero quello condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci. La trasmissione, andata in onda nella serata di domenica, non è affatto piaciuta al nativo di Paternò. Lo stesso che, appunto, non le ha mandate assolutamente a dire. Il presidente del Senato, Ignazio La(Ansa Foto) Notizie.comUno, il suo, arrivato nel salotto di “E’ sempre Cartabianca”, condotto da un ...