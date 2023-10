La ricetta per le tariffe della fibra sembra fatta per ingolosire i liberisti | ma qualcosa non torna

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Mentre procedono le trattative per la rete unica di telecomunicazioni, ci si comincia anche a interrogare se e come dovranno cambiare le “regole del gioco”. Sul tema è intervenuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessio Butti, responsabile del dossier, che ha affidato il suo pensiero al quotidiano il Sole 24 Ore. In quella sede, Butti ha sostenuto la necessità di «allineare anche l’Italia al resto d’Europa, cambiando l’approccio regolamentare» applicabile alle reti ine superando, in particolare, la regolamentazione dei prezzi d’accesso all’ingrosso. L’idea di fondo è che leper l’utilizzonon dovrebbero più essere stabilite dal regolatore, ma dovrebbero essere lasciate libere, in modo da riflettere la scarsità e garantire adeguata remunerazione agli investimenti, oggi più ...