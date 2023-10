La regina Margrethe di Danimarca debutta nel mondo del cinema

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) È già noto che ladiha una personalità fortemente creativa. Adesso, però, la Sovrana si è lanciata in un nuovissimo progetto. La monarca danese, infatti, ha preso parte a un progettotografico per la prima volta all’età di 83 anni. Il risultato finale ha acceso gli animi dei danesi, che si sono dichiarati orgogliosi della loro. La vena creativa delladinon è un mistero. Dipinge ad acquerelli, realizza decorazioni natalizie e disegna costumi: la Sovrana ha sempre dedicato del tempo alle propri aspirazioni artistiche. In tanti anni di regno, però, lanon ha mai perso di vista il suo lavoro principale e il popolo sembra essere grato per questo. Tuttavia la ...