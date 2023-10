La prossima settimana arriva l' autunno

Leggi su agi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) AGI - Condizioni meteo per lo più asciutte in Italia nel corso dei prossimi giorni, a causa del campo di alta pressione che insiste sul Mediterraneo centro-occidentale. Temperature in lieve e graduale calo ma ancora al di sopra delle medie del periodo. Nel secondo weekend di ottobre alta pressione che dovrebbe cedere con l'inserimento di correnti umide dai quadranti occidentali che porterebbero nuvolosità in transito e anche qualche pioggia sparsa specie sulle regioni del Centro-Nord. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano una possibile svolta autunnale per lacon una perturbazione più organizzata che potrebbe portare piogge diffuse sulla nostra Penisola. La tendenza è pero' ancora affetta da elevata incertezza e dunque non ci resta che seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni. Previsioni meteo per oggi ...