La politica monetaria di Paolo Baffi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nato nel 1911 e deceduto nel 1989,è stato un celebre economista e banchiere. Dal 1975 al 1979 ha inoltre ricoperto il ruolo di Governatore della Banca d’Italia. Proviamo a riportare di seguito quella che è stata la sua, così come lo scandalo della Banca centrale.Il pensiero diin merito alla Banca centrale ruotava intorno alla necessità di riottenere la propria autonomia d’azione. Qualcosa di pesantemente ridotto rispetto al passato, considerando l’immobilizzazione crescente dell’attivo in prestiti all’Erario. Sotto la sua guida, l’atteggiamento della Banca d’Italia in merito ai problemi connessi con il governo della moneta cambiò radicalmente. Rifacendosi alle tesi menichelliane, ...