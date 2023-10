La parola che cura | nominati i vincitori del premio letterario Zanibelli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa con una cerimonia presso la sede dell’Ambasciata di Francia a Roma, la undicesima edizione delAngelo“Lache”. Il concorso, ideato e promosso da Sanofi in memoria di Angelo, premia storie die di salute, esperienze dirette di persone con una malattia o di chi se ne prende, con l’obiettivo di sostenere il valore della narrazione come strumento terapeutico e di sensibilizzazione sociale. La prestigiosa giuria composta da personalità di spicco del mondo della politica, della cultura, della sanità e del giornalismo, ha assegnato i premi alle opere edite presentate e i premi speciali che connotano il concorso. Presieduta come per ogni edizione da Gianni Letta che ...