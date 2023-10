La nuova PlayStation 5 Slim è più compatta e leggera | ma con la potenza di sempre

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dopo mesi di indiscrezioni, Sony ha confermato l’uscita dinel corso del mese di novembre. A tre anni di distanza dal lancio della PS5 originale, la casa giapponese ha deciso di «rispondere alle esigenze in evoluzione dei giocatori» (come ha affermato Sid Shuman, Senior Director of Content Communications di Sony) realizzando due nuove console che prenderanno il posto della PS5 «classica» e della5 Digital Edition. Com'è laEntrambi i modellisfruttano la stessa tecnologia della PS5 originale ma con un look decisamente più compatto. Con la PS5si risparmia all’incirca il 30% del volume, è piùe sarà dotata di quattro pannelli di copertura separati, con una ...

Difatti, anche se Nacon ha collaborato attivamente con Sony per ottenere il via libera per realizzare un prodotto con licenza ufficiale, laversione del Revolution Pro non propone ...

