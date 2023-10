“La nuova fidanzata” Riccardo Guarnieri di UeD volta pagina | la novità infiamma il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In questa stagione di Uomini e Donnenon è presente e ora si è capito perché. Infatti, ha unacome ha confermato indirettamente l’ex cavaliere con una romantica foto su Instagram. Non ha scritto niente, ma ha fatto parlare solamente l’immagine: ci sono infatti le mani di loro due incrociate, mentre si trovano all’interno di un’auto. Ma siamo riusciti ugualmente a conoscere qualcosa in più sull’identikit della sua dolce metà. Intanto, possiamo dare per scontato cheabbia una, sebbene non ci sia mai stato un suo annuncio ufficiale. Quest’istantanea fa pensare a tutto tranne che ad un semplice rapporto di amicizia, poi la sua mancata presenza nel dating show di Maria De Filippi è ...