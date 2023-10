La morte assurda di Matteo | accompagna la fidanzata a vedere una casa Quello che è successo è tremendo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)Battaglia muore a 22 anni per il crollo di un sottotetto. È accaduto a Catania, dove tre giorni fa il giovanehato la suaunada affittare. Nel corso della visita accade l’impensabile. Un sottotetto dove si trova il giovane crolla, facendolo sprofondare per oltre tre metri. Nonostante il ricovero d’urgenza, dopo due giorni di agonia,è morto.Leggi anche: Grave incendio a Londra, chiuso l’aeroporto.BattagliaIl giovaneBattaglia muore a 22 anni per il crollo di un sottotetto Avevato la suaunada prendere in affitto, ma il giovane...