La Manovra 2024 prende forma | cuneo fiscale | Irpef | rinnovi PA | natalità

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Inizia arela. Ad annunciarla gli scorsi giorni l’approvazione della Nadef, che già a grandi linee ha delineato il quadro prudente in cui si muoverà il governo. Niente misure espansive, ma sobrie, prudenti e soprattutto, orientate alla crescente instabilità internazionale causati dai conflitti ucraino e israelo-palestinese. A tenere il punto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, parlando il 10 ottobre in audizione alle commissioni Bilancio di camera e Senato ha confermato che “alla luce delle nuove regole che si stanno delineando per la governance economica europea, il ferreo controllo dell’andamento della spesa diventerà un imperativo non più eludibile”.“L’incertezza che caratterizzava il contesto esaminato nell’ambito del ...