La libertà in rete è calata anche a causa dell’AI

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Disinformazione e propaganda a mezzo internet trovano nelle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale un alleato formidabile. Freedom House – che opera come organizzazione non governativa internazionale che conduce attività di ricerca e sensibilizzazione su temi cardine come democrazia,politiche e diritti umani – ha recentemente sottolineato, in un report, come l'intelligenza artificiale sia un potentissimo strumento di manipolazione delle opinioni pubbliche, arrivando a minare seriamente la fiducia nell'informazione online e la sua credibilità. Come provato nel documento dai ricercatori, solo nel corso del 2022 sono stati almeno sedici i Paesi che hanno sfruttato l'AI per scopi di propaganda, manipolazione, diffamazione degli avversari. Tutto questo, ovviamente, per influenzare l'opinione pubblica autoctona.