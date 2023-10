La Juventus ha festeggiato il centenario degli Agnelli con un' incredibile partita tra leggende

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il Pala Alpitour di Torino è stato il teatro di una serata indimenticabile, la festaTogether - A Black And White Show, un omaggio vibrante ai cento anni di amore, passione e vittorie che hanno legato laalla famiglia. L'evento ha portato in scena alcune delle più grandicalcistiche, trasformando il campo in un palcoscenico di emozioni e ricordi. Un palazzetto trasformato in uno stadio indoor, per una festa unica del suo genere e ispirata dai grandi eventi sportivi di spettacolo americani, come per esempio l'All-Star Game NBA e le divertentissime serate WWE. Durante l'attesa per l'inizio dello show, il pubblico è stato coinvolto in un inedito game quiz sulla storia bianconera, mentre sul maxi-schermo posto al centro del palazzetto scorrevano in diretta le immagini dell'arrivo delle ...