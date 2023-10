La giudice Apostolico non convalida il trattenimento di altri quattro richiedenti asilo. Insorge la Lega

Giudice Apostolico - pugno duro : non convalida il trattenimento di migranti. Salvini non ci sta

La giudice del tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, non convalida i trattenimenti di altri quattro richeidenti asilo tunisini nel Cpr di Pozzallo, disposti dal questore di Ragusa. Prosegue dunque ..."Non conosco questi ultimi provvedimenti nel dettaglio e non do giudizi sommari su procedimenti giudiziari, ma valuteremo e impugneremo". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a proposito de ...