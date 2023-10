La giudice Apostolico ci ha preso gusto | libera altri 4 migranti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Non può essere certo una sorpresa. Se l’ha fatto in passato, annullando il trattenimento di quattronel centro di Pozzallo per la gestione rapida delle pratiche di asilo, ci si poteva forse attendere che si comportasse diversamente in futuro? Ovviamente no. E infatti laIolandatira dritto, nonostante le polemiche. Ed è notizia di oggi il fatto che non abbia convalidato il provvedimento di trattamento diquattro tunisini sbarcati a Lampedusa. Secondo quanto scrivono le agenzie di stampa, il questore di Ragusa – secondo le modalità previste dal decreto Cutro – aveva disposto il trattenimento dei richiedenti asilo nel centro di Modica-Pozzallo per poter provvedere ad una valutazione accelerata della loro pratica, provenendo essi da un Paese che il governo considera “sicuro”. La ...