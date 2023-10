La Giornata internazionale delle bambine è stata istituita dall' Onu nel 2011 Ma se da allora alcuni passi sono stati fatti per la tutela e l' emancipazione femminile fin da piccole | le bambine sono ancora vittime | di abusi sessuali | di discriminazione nell' accesso alla scuola | a internet | alla loro infanzia I dati e le campagne di Unicef e Terre des Hommes

1 ottobre Giornata internazionale delle persone anziane - La Giornata ha l'obiettivo di accrescere la consapevolezza sui temi riguardanti gli anziani, come la senilita' e gli abusi senili. E' anche un giorno in cui mostrare apprezzamento per il contributo ... (247.libero)

Il 2 ottobre si celebra la Giornata internazionale del caffè. Per molti italiani è impossibile non festeggiare sorseggiando da una tazzina bollente - Il caffè, si sa, è la bevanda più amata al mondo. È parte della nostra tradizione, dei nostri rituali giornalieri e anche un po’ del nostro DNA. Per 9 su 10, infatti, è l’orgoglio made in Italy. In occasione della Giornata internazionale del caffè ... (iodonna)