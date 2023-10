La fronda anti-Netanyahu della sinistra ha incoraggiato i nemici di Israele

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “è unito”, di fronte all’attacco di Hamas. O no? A giudicare dalla stampa israeliana di: no. Haaretz, principale quotidianoisraeliana, considerato il più autorevole fra i media in lingua ebraica, ha pubblicato, nel primo giorno di guerra, un editoriale in cui tutta la colpa viene attribuita al premier. Le accuse aLa critica alla gestione dell’intelligence, che non è riuscita a prevenire l’attacco, è giusta. Anche se francamente è il giorno sbagliato per parlarne. Anche dopo Pearl Harbor e dopo l’11 Settembre si è atteso almeno qualche giorno prima di parlare del fallimento dei servizi segreti e delle rispettive amministrazioni. Haaretz, però, va oltre. Secondo l’autorevole quotidiano di, infatti, la ...