la fine che tutti vorremo fare | dorothy hoffner | anziana di 104 anni che 10 giorni fa si era

... parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, prendendo la parola nell'aula di Montecitorio a... Ma c'è una parte di questo Paese, e sono orgoglioso di esserne parte,non rinuncia a capire, a ...

Lucano, 'è la fine di un incubo che mi ha abbattuto' Agenzia ANSA

Lucano, 'è la fine di un incubo che mi ha abbattuto' Euronews Italiano

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Non siamo davanti a uno squadrismo verbale preterintenzionale, siamo davanti a uno squadrismo intenzionale. C’è una cosa istituzionalmente molto grave: organizzare un’azio ...“Per me è la fine di un incubo“, ha detto Mimmo Lucano all’Adnkronos. “Questa sentenza è una vittoria sull’ingiustizia – ha affermato Lucano – e arriva in un periodo importantissimo. Perché Riace ...