La fila di corpi davanti a un ospedale di Gaza | sale bilancio dei morti

Immagini di disperazione davanti all'ospedale al - Chifa di Gaza dove c'è unadi cadaveri avvolti in lenzuola bianche, mentre il bilancio delle vittime della guerra tra Israele e Hamas continua a salire drammaticamente. Gli attacchi notturni israeliani hanno ucciso almeno ...

Kfar Azza, orrore nel kibbutz in Israele: uccisi almeno 40 bambini, «alcuni decapitati». Trucidato un terzo de ilmessaggero.it

Roma, 11 ott. (askanews) - Immagini di disperazione davanti all'ospedale al-Chifa di Gaza dove c'è una fila di cadaveri avvolti in lenzuola bianche, mentre il bilancio delle vittime della guerra tra ...