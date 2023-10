La disinformazione sui vaccini anti Covid e il furgone raffigurante un pinguino

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «Arrivò scortato a -80° neanche fosse il Sacro Gral, adesso te lo iniettano per strada a +30°… la fantastica scienza». Questo è il testo che si legge in accompagnamento alla foto di un camion,un, che arriva in un piazzale dove ci sono personale medico e forze dell’ordine. Il messaggio che si vuole diffondere è chiaro: “isono inutili se non nocivi, e la comunità scientifica che si è occupata della gestione delci ha preso in giro”. Ma le cose stanno davvero così? Si tratta di un classico dellasui. Per chi ha fretta: Un post sui social denuncia l’inaffidabilità della scienza appellandosi alle temperature di conservazione deicontro il ...