La catena dell’odio e del sangue

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Gli eventi in corso di svolgimento in Israele ci interrogano tutti sul perpetuarsi del: unacosì pesante e lunga che avvince la caviglia del mondo intero. Unaforgiata nella Grande Guerra quando l’Impero britannico decise di utilizzare gli arabi e la dinastia degli Al Saud in chiave anti-ottomana e riconobbe al movimento sionista, con la dichiarazione Balfour basata sull’accordo Sykes-Picot, il principio del diritto degli ebrei a stabilire in Palestina un proprio stato (“national home” nel testo della dichiarazione). Le vicende successive, dalla fondazione della “Haganah”, nucleo primevo di Tsahal, l’esercito israeliano, alla istituzione dello Stato di Israele (1948) sono di fatto già segnate dalle scelte compiute dai poteri coloniali in decadenza fra il 1916 ed il 1917. Il tema oggi è ovviamente complicato a piacere: la Repubblica ...