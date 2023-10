‘La bellezza ritrovata’ arriva a Firenze | una sfilata per sostenere il coraggio delle donne

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L'iniziativa è sostenuta da L'Oréal Italia e La Roche-Posay Venerdì 13 ottobre alle ore 17:30, 20con diagnosi oncologica sfileranno nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella, Piazza Santa Maria Novella 18, aper la 2° tappa de “Laritrovata”, laorganizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione con L’Oréal Italia, La Roche-Posay, L’Oréal Professionnel Paris e con la partecipazione di Lilt. Un evento unico e d’eccezione, 20che stanno affrontando la malattia oncologica, sfileranno davanti al pubblico per raccontare una storia di. A loro si affiancheranno altredel mondo della politica, dello spettacolo e della comunicazione che porteranno in ...