(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’11 ottobre 2023 è stato pubblicato su Facebook il video di un presunto servizio della BBC. L’emittente britannica avrebbela, in inglese, che i giornalisti investigativi del sito Bellingcat avrebbero scoperto, tramite «l’analisi di dati segreti», che «hala maggior parte delleusate dal movimento palestinese di». Sempre secondo questo video, gli armamenti in questione sarebbero stati forniti dai Paesi della Nato alper difendersi dall’invasione russa. Il riferimento è al massiccio attacco lanciato il 7 ottobre 2023 da, organizzazione estremista palestinese che governa la striscia di Gaza, contro Israele. L’escalation militare si inserisce nello storico conflitto politico, armato e ...

TikTok - “il Napoli non è stato professionale con Osimhen” – Bbc Africa

TikTok - "il Napoli non è stato professionale con Osimhen" - Bbc Africa

No! L’Ucraina non ha venduto le armi della NATO ad Hamas secondo BBC e Bellingcat

... secondo la, è in corso una mediazione operata dal Qatar, dove vivono in esilio alcuni dei leader di Hamas, e coordinata dagli Usa. Il negoziatoinclude la Jihad Islamica che avrebbe in mano ...

Top Gear: dopo dieci mesi di stop la BBC non sa cosa fare - News Automoto.it

La BBC non ha dato la notizia che l'Ucraina ha fornito armi ad Hamas Facta

La giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico ha deciso di non convalidare i trattenimenti nel cpr di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti tunisini.Giornalisti della Bbc e del New York Times sono stati ammessi nel Kibbutz Kfar Aza, la comunità israeliana al confine con Gaza dove decine e decine di persone sono state uccise da Hamas ...