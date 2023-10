Kylian Mbappé arriverà al Real Madrid | UN FULMINE PER IL REAL

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)al. È una certezza per José Manuel Otero, membro del consiglio di amministrazione del club merengue. Le ultime due stagioni sono state un po’ un miasma per il. E ancora più a lungo, dal 2017, il club spagnolo ha sognato e cercato di portareal club. Alo non al? Per il momento, l’attaccante francese continua a farsi desiderare. Dopo aver scelto di trasferirsi dall’AS Monaco al Paris Saint-Germain poco più di sette anni fa,ha optato nuovamente per il club parigino nell’estate del 2022, quando era libero di impegnarsi ovunque volesse. Dopo ...