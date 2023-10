Koulibaly | «I giocatori sono con Garcia | ne ho sentiti 2-3»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’ex difensore del Napoli, Kalidou, attualmente all’ Al-Hilal, ospite nella diretta Instagram di Marialuisa Jacobelli, ha parlato della sua ex squadra e anche dell’attuale tecnico azzurro, Rudiè un grande allenatore e ha bisogno di tempo per adattarsi, come successo agli altri allenatori in passato. Icon lui, ho parlato con 2-3 di loro e me l’hanno confermato. Devono continuare a lavorare come sempre e andrà tutto bene. Spero per lui che la società avrà la pazienza di farlo lavorare tranquillamente» Su Antonio Conte che potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli subentrando a«È un grande allenatore, lo conosco bene, mi ha sempre cercato nelle squadre in cui ha allenato. Lo stimo molto e lui lo sa, come stimo molto ...