Koulibaly | 'Garcia grande allenatore Ho sentito i calciatori del Napoli e sono con lui Conte? Mi voleva ovunque'

Commenta per primo L'ex difensore del Napoli , Kalidou, ha concesso un'intervista a Sportmediaset in cui ha svelato anche un retroscena sulla panchina del club azzurro.GRANDE ALLENATORE - 'è un grande allenatore e ha bisogno di ...

Napoli, Koulibaly: "Garcia ha bisogno di tempo, i giocatori sono con lui" - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, Koulibaly rivela i giocatori azzurri che tifano per Garcia e si espone su esonero Virgilio Sport

“Garcia è un grande allenatore e ha bisogno di tempo per adattarsi, come successo agli altri allenatori in passato. I giocatori sono con lui, ho parlato con 2-3 di loro e me l’hanno confermato. Devono ...Antonio Conte non è convinto di tornare ad allenare, almeno per il momento. Dopo l'esperienza al Tottenham, il pugliese ha bisogno di altro tempo per recuperare dallo stress e dalle aspettative legate ...