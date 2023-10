Klaassen unica eccezione Inter-Nazionale | come può cambiare la lista

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)non fa parte del ricco elenco di calciatori dell’convocati dalle rispettive Nazionali in questo turno. Una non-convocazione che non fa rumore ma che risulta essere singolare in casa nerazzurra, vista la rosa a disposizione di Inzaghi. Analizziamo gli altri esclusi– L’di Simone Inzaghi conta ben sedici convocati dalla rispettive Nazionali per questa seconda sosta stagionale. Del “solito” elenco ne mancano due. Oltre all’indisponibile Marko Arnautovic (Austria), rimasto necessariamente ad Appiano Gentile per recuperare dalla distrazione muscolare, resta fuori anche Juan Cuadrado (Colombia). Stessa motivazione legata al post-infortunio. Potenzialmente la rosa nerazzurra non si limita a diciotto nazionali. Non vanno dimenticati Yann Bisseck (Germania) e Lucien Agoumé ...