(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Simon, difensore del, ha rilasciato un'intervista in Danimarca, dove è impegnato con la sua Nazionale. Ecco le dichiarazioni

Commenta per primo Simonsi confessa in una lunga intervista rilasciata al sito a lui dedicato Simonkjaergifs.com , ... IL FUTURO - 'Iosolo a rimanere al Milan. E devo ammettere che, avendo ...

Kjaer: "Penso solo a rimanere al Milan, club dei miei sogni. Il traguardo delle 100 partite mi fa... Milan News

Kjaer: “Penso solo a rimanere al Milan: orgoglioso delle 100 partite” Pianeta Milan

Simon Kjaer si confessa in una lunga intervista rilasciata al sito a lui dedicato Simonkjaergifs.com, soffermandosi tra le altre cose sul recente traguardo delle 100 partite disputate con la maglia de ...Kjaer ha parlato in un’intervista esclusiva al sito a lui dedicato Simonkjaergifs.com e ha risposto ad alcune domane dei suoi tifosi Le parole di Kjaer in un’intervista esclusiva al sito a lui dedicat ...