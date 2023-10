Kane | 'Voglio altri 8 9 anni al top Bayern Monaco? Qui per la Champions'

... e canta nel gruppo rock More* conRitchotte, ex membro dei Portugal The Man. I loro primi EP ... FOTO La cantautrice veneta, che ha detto "Sì, lo" lo scorso 29 giugno in Umbria, ha incantato ...

Kane: "Voglio giocare ancora per 8-9 anni. Tottenham primo Sono tifoso, spero vincano" TUTTO mercato WEB

Kane subito fenomeno, ma il Bayern non domina più La Gazzetta dello Sport

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, si parla dell'assegnazione dell'Europeo 2028 a Inghilterra e Irlanda..