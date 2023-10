Juventus | Last Banner | iniziato il processo d’appello per ultras bianconeri

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A Torino questa mattina èil, che vede imputati sei capi ultrà della, condannati in primo grado per estorsioni al club, violenze private e associazione a delinquere. Secondo l’accusa, durante la stagione 2018/19 la tifoseria organizzata bianconera esercitò pressioni illecite sullaper non perdere una serie di benefici e agevolazioni. La condanna più alta, 4 anni e 10 mesi, è stata inflitta a Dino Mocciola, considerato il leader dei Drughi, per il quale la procura aveva chiesto oltre 13 anni di reclusione. Lae alcuni dirigentiche si sono costituiti parte civile hanno ottenuto il diritto a un risarcimento e a provvisionali che in totale ammontano a 53mila ...

Quello di Torino poi è diverso da tutti gli altri, dopo l'avvento delloStadium è l'unico ... come scoria definitiva dopo lo scioglimento post - conseguenze del processoBanner e le ...

