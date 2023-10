Juventus | festa per tutti tranne per due | i due big esclusi dalla serata 'Together'

Centenario Juventus-Agnelli - la festa bianconera in diretta Sky - Cielo e streaming NOW

...cui - il rapporto con la- si è interrotto in maniera piuttosto brusca, per il caso plusvalenze e le dimissioni del cda. Ma quella di ieri sera doveva essere ed è stata una serata di. ...

Juve, 100 anni di Agnelli: le foto più belle della festa evento Sky Sport

Al 9' la sfida per la festa della Juve si ferma, scena da brividi: il ricordo di Gianluca Vialli - Il video Open

Il Pala Alpitour di Torino è stato il teatro di una serata indimenticabile, la festa Juventus Together - A Black And White Show, un omaggio vibrante ai cento anni di amore, passione e vittorie che han ...Grande festa ieri per la Juventus che ha festeggiato i 100 anni di presidenza della famiglia Agnelli: le leggende del club si sono ritrovate al PalaAlpitour ...