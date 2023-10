Juventus | ci risiamo | guaio Fagioli! Rischia tre anni di squalifica

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Laritorna nuovamente nel mirino della Procura di Torino. Stavolta il protagonista è il giovane centrocampista Nicolò Fagioli ANCORA ? Non finiscono i guai giudiziari per la: ora tocca anche al giovane Fagioli. Come racconta Sport Mediaset, il giocatore sarebbe indagato dalla Procura di Torino per aver scommesso su piattaforme illegali, cosa vietata dall’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva. Il suddetto articolo, infatti, recita: “Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è vietato effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della FIfa e della Uefa”. Ora Fagioli ...