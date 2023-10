Juve e Psg in tre giorni | ecco come potrebbe giocare il Milan

Juve-Psg-Napoli, Pioli si prepara al trittico infernale ma "ritrova" tre pilastri e sorride La Gazzetta dello Sport

Gazzetta - Milan atteso da Juve, PSG e Napoli dopo la sosta: Jovic avrà minuti da 9 Milan News

Juventus in casa, PSG fuori e poi Napoli. È un ottobre intenso per il Milan di Pioli, che già ora a Milanello, pur senza i nazionali, studia il turnover. In virtù anche dei probabili rientri post sost ...Jonathan David è il prescelto di Stefano Pioli per il nuovo numero 9 del Milan: i rossoneri pensano alla strategia per convincere il Lille ...