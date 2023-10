Juve | altro caos | un giocatore indagato | ecco di cosa è accusato

Juve - Del Piero : 'Non sono mai andato via. Futuro altrove? Non ne parliamo...'

"LaNo comment" . Andrea Agnelli ha risposto così, in modo ironico, alla domanda di Italpress ... l'ex presidente del club bianconero non ha voluto aggiungerein merito alla Vecchia ...

Gli obiettivi non sta a me dirlo, l’ho fatto per 19 anni ora lasciatemi tranquillo – così Alex Del Piero, ex capitano bianconero, sulla Juventus di oggi – Entrare in dirigenza Non sono mai andato via ...Una sfilata di stelle quella tenutasi ieri al Pala Alpitour per festeggiare i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus con l'evento "Together ... qua a cantare il mio nome o quello di ...