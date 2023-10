Juve | 50 milioni e addio Bremer | erede in Serie A

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Lantus sta lavorando per il futuro, soprattuto per quanto riguarda il reparto arretrato. Gleisonpuò essere ceduto, con la società che ha già individuato il sostituto Lantus… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

'Panchinato' dall'allenatore, litiga con il tecnico perché non lo fa giocare: già finito l'idillio con il suo nuovo club. Finora ha giocato a malapena 142 minuti nelle prime otto giornate di Premier ...

Juve, bilancio in perdita di 123 milioni: via ad aumento di capitale da 200 milioni Sky Sport

Juventus, nuovo aumento di capitale per 200 milioni. Bilancio in rosso per -123,7 milioni Il Sole 24 ORE

La Juventus sta lavorando per il futuro ... Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli lo lascerebbe partire per una cifra introno ai 50 milioni di euro, cifra importante ma decisamente alla ...La Juventus potrebbe mettere a segno già a gennaio un colpo importante dalla Premier League, con tanto di aiutino: ecco di chi si tratta ...