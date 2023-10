Jon Fosse | antipatico e geniale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’autore norvegese, considerato dal Daily Telegraph uno dei 100 geni viventi, il 5 ottobre ha vinto il Nobel per la Letteratura

Curiosità: Jon Fosse (Haugesund, 29 settembre 1959) è uno scrittore e drammaturgo norvegese, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2023.

Chi è Jon Fosse, il Nobel che si è convertito al cattolicesimo Avvenire

Jon Fosse vince il Premio Nobel per la letteratura Rai Cultura

Fitzcarraldo, piccola e indomita casa editrice londinese fondata meno di una decina di anni fa, ha confermato il suo record lo scorso venerdì, quando il romanziere e drammaturgo norvegese Jon Fosse – ...L’altro nome di Jon Fosse vince il Nobel per la letteratura: un romanzo di oltre 1.200 pagine, diviso in sette parti, scritto senza mai usare il punto. Ma chi è l’autore Ha girato il mondo come ...