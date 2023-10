(Di mercoledì 11 ottobre 2023) TORINO - Andrà in scena a Viareggio, dal 13 al 15 ottobre, la terza edizione della "del", manifestazione capace di richiamare lo scorso anno oltre 25.000 spettatori ...

Il marchiovanta la leadership nel progressivo annuo del mercato Plug - In Hybrid, in coerenza con leadership nel mercato "spina" del 2021 e del 2022. Non solo: con Avenger,primeggia ...

Tre giorni di emozioni Jeep® alla “Fiera Internazionale Fuoristrada” Stellantis

Jeep alla Fiera Internazionale del Fuoristrada con la gamma 4xe ... Italpress

TORINO (ITALPRESS) - Andrà in scena a Viareggio, dal 13 al 15 ottobre, la terza edizione della "Fiera Internazionale del Fuoristrada", manifestazione capa ...Jeep alla Fiera Internazionale Fuoristrada 2023. Con la gamma e si potranno effettuare test drive anche sul Truck Jeep.