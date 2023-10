Jaguar F - TYPE ZP Edition | ultima a benzina del Giaguaro

Sipario dopo oltre 75 anni di produzione di auto sportive a combustione interna col mitico Giaguaro . La serie specialeF -ZP Edition , sarà l'ultima a benzina del Marchio inglese . Saranno 150 gli esemplari , in in versione Coupé e Convertibile , prodotti nel 2024 con la esclusiva edizione limitata ...

Jaguar F-Type ZP Edition, l’ultima sportiva a benzina del Giaguaro Motor1 Italia

La Jaguar E-Type elettrica è tornata con un nuovo motore InsideEVs Italia

Jaguar is going all-electric from 2025. As such it is commemorating the end of its internal combustion sports car lineage with the new and ultra exclusive F-Type ZP Edition.Jaguar has previously launched the F-Type 75 special edition to mark the end of gas-powered sports cars at the company, but the new ZP Edition is a more exclusive sendoff, limited to just 150 examples ...