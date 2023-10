(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Ne approfitto per dirvi grazie della straordinaria partecipazione di lunedì scorso a Milano. Il vostro abbraccio mi ha fatto bene, grazie. Ora dovremo semplificare e ridurre il discorso, che era molto lungo e complesso perché la politica estera è una cosa complessa. E partire insieme a una squadra straordinaria che stiamo costruendo in queste ore". Così Matteonella enews. "La sintesi migliore l'ha fatta una delle nostre giovani colonne che mi ha detto alla fine della serata: “Sarà come nel 2012: siamo soli contro tutti, ma sappiamo sognare e siamo liberi.” Sì. La campagna elettorale che ci aspetta sarà come quella del 2012. Forti delle nostre idee andremo a proporre un cambiamento profondo dell'Europa e della politica". "Chi ci critica aggredendoci sul, mostrificandoci come hanno fatto in passato alcune ...

Leggi anche Matteoalla fiaccolata per Israele: 'Penso aha un figlio che parte per difendere la propria terra' Israele, l'Ue contro Elon Musk: la lettera del commissario Breton per fermare ...

Iv: Renzi, 'c'è chi ci attacca sul personale, noi avanti a testa alta' La Gazzetta del Mezzogiorno

Matteo Renzi alla fiaccolata per Israele: "Penso a chi ha un figlio che ... Il Riformista

L’ex senatore vuole far rinascere la vecchia Dc e lavora al fianco del governatore Schifani, l’ex eurodeputato invece si allea con Salvini in vista del 2024. Entrambi sicuri di poter ancora spostare v ..."Noi siamo per due popoli/due Stati, perché la causa palestinese è una causa che va difesa. Ma sapete da chi va difesa oggi Dai terroristi di Gaza e di Hamas che hanno dato un colpo devastante alla c ...