Italy' s best employer 2024 | Gsa miglior azienda della safety chain e del multiservice

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Gsa Gruppo Servizi Associati, società leader a livello europeo nel camposicurezza e prevenzione antincendio, oggi specializzata nella fornitura di tutta la, a protezione di infrastrutture critiche, edifici pubblici e impianti industriali, è la primaitaliana nel settore in cui opera nella classifica's. La graduatoria raccoglie le 450 aziende top in Italia valutate sulla base di un sondaggio indipendente che ha visto la partecipazione di circa 20.000 lavoratori dipendenti in oltre 4.500 aziende con più di 250 dipendenti in Italia. Questa speciale classifica è realizzata da Statista, leader mondiale dell'analisi statistica. Alessandro Pedone, vicepresidente e ...

... Head of Capital Markets and Head of A&T High Street di CBRE. "Nel frattempo, sempre più ... confermando l'Italia come uno deiperformer tra i mercati logistici europei, sia in termini di ...

Angelini Pharma anche quest'anno sul podio del Best Employer Italy Angelini Pharma

Terna Italy s Best Employers 2024 nel settore energia ESGDATA

La graduatoria raccoglie le 450 aziende top in Italia valutate sulla base di un sondaggio indipendente che ha visto la partecipazione di circa 20.000 lavoratori dipendenti in oltre 4.500 aziende con p ...Si è tenuta lunedì 9 ottobre la cerimonia di premiazione della terza edizione dei Milano Wine Week Awards, il riconoscimento istituito dall’organizzazione della manifestazione milanese con l’obiettivo ...