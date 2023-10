Italia | Zaccagni sta meglio ed è atteso a Coverciano | il piano di Spalletti

COVERCIANO - Matteoè atteso a Coverciano . Le condizioni dell'attaccante della Lazio, che nell'ultimo match ...e dovrebbe essere così in grado di rispondere alla convocazione dell'...

Italia, attesa per Zaccagni: oggi probabile telefonata con Spalletti Corriere dello Sport

TMW - Italia, assente Chiesa. Zaccagni e Provedel non sono ancora a Coverciano TUTTO mercato WEB

Notizie dall’ultimo allenamento: Chiesa ha svolto lavoro differenziato, ma sta superando dubbi e paure sulle proprie condizioni e rimane a Coverciano per recuperare in vista di Inghilterra-Italia di m ...Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Italia alla sfida con Malta in programma sabato sera sul campo di un “San Nicola” di Bari totalmente esaurito. Gli azzurri sono attualmente secondi nel Girone ...