Italia | Bonaventura | “Fiorentina club perfetto per tornare ad alti livelli | Spalletti simile ad Italiano”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “E’ sempre più difficile trovare giocatori per la Nazionale, ihanno vantaggi fiscali nel prendere gli stranieri”. Queste le parole di Giacomodirettamente dalla conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando le sfide di qualificazione agli Europei con Malta e Inghilterra. “Laè stato ilideale perad alto livello. Cerco sempre di dare il massimo giorno per giorno, a 34 anni si può ancora migliorare. Il modo di giocare del cta quello dino. Ci sono dei dettagli diversi, ma a grandi linee si somigliano. Se farò l’allenatore? Ora penso solo a giocare, il calcio porta via tante energie fisiche e mentali. Una dedica speciale? A mio padre, che ci ha lasciato ...

Giacomo Bonaventura è tornato in Nazionale. Il centrocampista della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato in vista della sfida di sabato dell'Italia contro Malta.