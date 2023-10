Israele | Zelensky | L' Occidente sostenga chi e' vittima di attacchi

La risposta proporzionata Qualcuno già intima aduna risposta militare proporzionata. Sono non a caso gli stessi che suggeriscono, intimano adi mollare a Putin un quinto dell'...

Combattiamo lo stesso male, dice Zelensky a Israele Il Foglio

La Russia come Hamas: Zelensky prova a inserirsi nella nuova crisi Domani

"Siamo in una situazione in cui sul terreno è importante fare pressione, senza alcuna pausa. La Russia in molti punti "ha perso l'iniziativa e noi dobbiamo aumentare la pressione. (ANSA) ...'La mia raccomandazione ai leader (dell'Occidente, ndr) e' di andare in Israele e sostenere le persone, solo le persone. Non sto parlando ...