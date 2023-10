Israele | trovato l' accordo per il governo di unità nazionale

I cadaveri vengono allineati nei sacchi neri. Alcuni soldati hanno raccontato di averintere famiglie massacrate nei loro letti Un altro orrore si aggiunge nella guerra trae Hamas. Il kibbutz di Kfar Aza, una comunità rurale vicino al confine con Gaza, è stato ...

Guerra Israele-Hamas, Tel Aviv: 450 obiettivi colpiti su Gaza. LIVE Sky Tg24

Hamas minaccia di uccidere gli ostaggi se continuano i raid a Gaza Internazionale

Roma, 11 ott. (askanews) – “Ho trovato orecchie attente da parte del presidente egiziano al-Sisi e ho chiesto di fare il possibile per la molto difficile soluzione del caso degli ostaggi, soprattutto ...Hamas smentisce le decapitazioni, anche l’esercito israeliano non conferma. Ma in un reportage della Cnn un generale israeliano racconta l’orrore: “Gente sgozzata” ...