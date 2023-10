Israele | Tajani in Egitto | “Massimo impegno per ostaggi italo-israeliani”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – Nell'incontro incon il Segretario generale della Lega Araba Ahmed Aboul Gheit, il vice premier e ministro degli Esteri Antonioha ''insistito sui due cittadini italiani che hanno doppio passaporto e che molto probabilmente sono tra gli'' di Hamas, catturati dopo l'attacco adi sabato scorso. In un punto stampa al Cairo,ha detto che ''stamane ho parlato con il figlio e gli ho confermato che il governo italiano, in collegamento con le autorità israeliane, sta facendo di tutto per liberare i due cittadini di cui non abbiamo notizie''.ha aggiunto che ''noi lavoriamo per evitare che ci sia una conclusione tragica per gli'' e ''siamo favorevoli a corridoi umanitari per la liberazione dei prigionieri''. Il ...