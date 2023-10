Israele risponde a missili dal Libano

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il conflitto trae le organizzazioni filo-iraniane delsta rapidamente escalando, con nuovi sviluppi che fanno emergere una situazione sempre più tesa in Medio Oriente. Dopo il recente lancio di un missile anti-tank dalverso una postazione israeliana,ha risposto con forza a questi attacchi. Gli Hezbollah libanesi, noti per essere alleati dell’Iran, affermano di aver inflitto “un gran numero” di perdite umane tra le forze israeliane come risultato degli attacchi di questa mattina. In un comunicato diffuso attraverso i suoi media, Hezbollah ha dichiarato che questi attacchi sono in risposta all’uccisione di tre membri del partito sciita avvenuta lunedì sera. Hanno sottolineato che la “Resistenza Islamica” rimarrà ferma nella sua risposta agli attacchi israeliani che minacciano il ...