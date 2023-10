(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Oltre mille morti. Il governo: "Gaza mai più come prima". Raid di Hezbollah dal Libano, Hamas colpisce le città. Razzi dalla Siria

Curiosità: Israele, ufficialmente Stato d'Israele (in ebraico: , Medinat Yisra'el; in arabo , Dawlat Isra'il), è uno Stato del Medio Oriente affacciato sul mar Mediterraneo e che confina a nord con il Libano, con la Siria a nord-est, la Giordania a est, l'Egitto a sud-ovest, con i territori palestinesi, ossia la Cisgiordania a est e la striscia di Gaza a sud-ovest, e il Mar Rosso a sud.

Israele punta la Striscia. "Ora offensiva totale contro la nuova Shoah" ilGiornale.it

Israele, «Perché si punta il dito soltanto contro la violenza palestinese» La Gazzetta del Mezzogiorno

Oltre mille morti. Il governo: "Gaza mai più come prima". Raid di Hezbollah dal Libano, Hamas colpisce le città. Razzi dalla Siria ...Tornano i timori sul gas. Questo dicono le quotazioni del metano arrivate ieri a sfiorare quota 50 euro per megawattora in una giornata di calma sulle Borse che intanto scommettono sulla fine ...