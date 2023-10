Israele | paura per inviato Tg1 | esplode razzo in diretta – Video

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’del Tg1 Matteo Alviti stava raccontando income alcuni razzi siano caduti a poca distanza dall’auto della troupe ad Ashkelon, in, quando un nuovo lancio di razzi da parte di Hamas ha interrotto il collegamento. L’aveva mostrato le immagini dell’auto colpita dalle schegge e stava spiegando come alle 17 in punto siano partiti più di centi razzi Qassam sulla città. Poi sono suonate le sirene e la linea è saltata. Poco più tardi il collegamento è stato ripreso. Sia l’che la troupe sono salvi. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.