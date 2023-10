Israele-Palestina | Giorgetti | “Riscrivere la Manovra? Speriamo di no” E Freni assicura | “Nessun taglio alla sanità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Il governo fa enormi progressi”. Scherza Giancarlo, lasciando Montecitorio, dopo il via libera da parte dei deputatiNadef e soprattutto al nuovo sforamento di bilancio. Poi il titolare dei conti dell’esecutivo Meloni si fa serio quando gli viene chiesto seluce della situazione internazionale ci sia il rischio di doverla Legge di Bilancio. “Mi auguro di no, dopo vedremo”. Più ottimista il sottosegretario di, il leghista Federicosecondo il quale “le previsioni” di crescita ed i numeri contenuti nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanze “sono numeri realistici”.esclude tagli al Fondo Sanitario Nazionale e, per quanto riguarda la corposa spending review che interesserà i ministeri, garantisce ...