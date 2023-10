Israele | ora Putin si schiera | “Gli Usa bombardano il Libano?”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il presidente russo Vladimirha espresso preoccupazione per l’escalation del conflitto trae Hamas, enfatizzando l’influenza crescente dei sostenitori dell’uso della forza come soluzione alla questione mediorientale. Il che potrebbe far sorridere, visto da qual pulpito vien la predica. Comunque sia, durante il Forum della Settimana russa dell’energia,ha dichiarato che coloro che negli Stati Uniti e non solo “per decenni” hanno cercato “di risolvere questo problema con la forza stanno attualmente prendendo il sopravvento”. Un approccio che, secondo lo Zar, porta ai tragici giorni di oggi.e la guerra inha sottolineato che la posizione della Russia sul conflitto non è nuova. Ha affermato: “La nostra posizione, che non è di oggi, è ben nota sia ...